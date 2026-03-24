佐賀県鳥栖市の市立中学校で14年前に起きたいじめについて、今週、市の教育委員会が設置した第三者委員会による調査結果が出されます。被害男性が受けたのは、エアガンで撃たれるなど悪質ないじめの数々。男性が、今も抱え続ける苦しみについて語りました。■佐藤和威さん（26）「恐怖はありますが、怖いと感じる間もなく、四方八方から暴力を受けたり、エアガンで撃たれたりして。もう（気持ちが）追いついていなかった感じです。