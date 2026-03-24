NZ中銀総裁短期的なインフレ上昇は見過ごすことができる、利上げ急がず NZ中銀のブレマン総裁は、米イラン戦争による原油高騰でもNZ中銀は金利を急いで引き上げるつもりはないと語った。 中東混乱とそれに伴うガソリン価格の上昇が一時的であれば、NZ中銀は短期的なインフレ上昇を見過ごすことができる。利上げがインフレ抑制の効果を発揮するまで6四半期から9四半期かかるため、短期間の混乱に対応して金融政策を引き締め