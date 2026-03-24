【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ1−2フライブルク（日本時間3月23日／ミラントア・シュタディオン）【映像】安藤智哉、強靭フィジカルから“190cm豪快ヘッド”→ドイツ代表から叩き落とす瞬間ザンクト・パウリのDF安藤智哉がゴールをお膳立て。190cmの長身を生かしてゴール前で競り合いに勝ってヘディングで叩き落としたアシストにはファンも大興奮の様子だ。日本時間3月23日にブンデスリーガ第27節が行われ、ザンクト・パウリ