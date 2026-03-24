ソニー・ミュージックアーティスツ所属のピン芸人・野田ちゃん（50）が、22日放送のABEMA『チャンスの時間』（毎週日曜後11：00）に出演。番組内で衝撃の告白をした。【番組カット】思わずぽかん…50歳“新婚”ピン芸人の衝撃告白を聞いた千鳥のリアクション番組後半に、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。ア