ミス中央2022グランプリに輝き注目を集め、現在は俳優・モデルとして活動する加藤愛梨が、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真たくさん】続々登場！魅惑のマシュマロボディを見せた浜辺ゆりな169センチの長身に9頭身という抜群のプロポーションを誇る彼女が、水着グラビアを披露している。知性と美貌を兼ね備えるニュースターから目が離せない。同誌には、あまつまりな、蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜