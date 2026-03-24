お笑い芸人の小籔千豊（52）が23日、自身のYouTubeチャンネル「ペラペラ小籔」を更新。「老害」という言葉が飛び交う世の中や「老害」という言葉に対し、私見を述べた。小藪は今回の動画で「老害度チェック」を実施。「人の話を聞くより自分の話ばかりしている」など、いくつかの「老害」とされるチェックポイントについて、自身の考えを話すなどした。そして小藪は「まあ最近ね、“老害”なんていう言葉がありますが、老害という