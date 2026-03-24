食を通じて、その土地の文化や風土を体験するガストロノミー。新潟県は観光の重点のひとつに据えています。先日、ガストロノミーの視点から飲食店を表彰するイベントが開かれました。新潟の魅力を料理にのせて発信する料理人と、飲食店の要望に応えて野菜を生産する農家を取材しました。 その一貫に新潟の魅力を詰めて その一貫に新潟の魅力がつまっています。新潟市中央区にある「登喜和鮨新潟店」。新発田市で