ローソンの2026年3月24日発売の新商品から、編集部が注目する商品をピックアップして紹介します。ボリューム感のあるお弁当も登場今週は、贅沢感のあるいちごスイーツや、さっぱり風味のホットスナック、ボリューム満点の肉系弁当など、話題になりそうなラインアップが勢ぞろいしています。・Uchi Cafe×ICHIBIKOどらもっちいちご好評のICHIBIKOコラボ商品。今回は、ホイップといちごソースをブレンドしたいちごクリームと、甘