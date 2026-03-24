yosugalaの新曲「バニバニラ」が、4月2日より放送開始となるドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』（TOKYO MX）のエンディング主題歌に決定した。 （関連：“ポストBiSH”になり得る存在は？yosugala、O-VER-KiLL、INUWASI……“ロック／ラウド系アイドル”注目株） 本ドラマは、電子コミックを実写ドラマ化したもの。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公が史上最強のライバルと出会うことから始ま