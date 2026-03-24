ビル・スカルスガルドが主演を務めたガス・ヴァン・サント監督の新作映画『Dead Man’s Wire（原題）』が、『デッドマンズ・ワイヤー』の邦題で7月17日に日本公開されることが決定した。 参考：『アイリッシュマン』アル・パチーノとロバート・デ・ニーロレジェンド俳優たちの軌跡をたどる 本作は、人質と自分の首をワイヤーとショットガンで固定し、63時間も籠城したという実際に起きた事