4月24日よりテレビ朝日系で放送がスタートする白洲迅主演の金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』に庄司浩平が出演することが発表された。 参考：白洲迅が“どん底系サレ夫”、桜井日奈子が“奔放系シタ妻”に『余命3ヶ月のサレ夫』放送決定 本作は、国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化するリベンジラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未