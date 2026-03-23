「膠原病（こうげんびょう）」という名前は聞いたことがあるけれど、どんな病気かはよく知らないという方は多いのではないでしょうか？ そこで今回は膠原病の治療法や薬の副作用について、リウマチ専門医の上原 武晃先生（湘南リウマチ膠原病内科院長）にお聞きしました。 監修医師：上原 武晃（湘南リウマチ膠原病内科） 2006年 福島県立医科大学医学部卒業後、横浜市立大学附属病院や横浜市立大学附属市民総合医療センタ&#