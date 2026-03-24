デーブ・ロバーツ監督はさらなるチャンスを与えた打率1割台の打者がまたも沈黙した。韓国メディア『OSEN』が「打率4割キム・ヘソンを降格させたが…ロバーツが選んだ1割打者、無安打沈黙で打率0.116→0.111に低下」と題して厳しく言及している。【写真】大谷も見た！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式ロサンゼルス・ドジャースは3月23日（日本時間）、敵地エンゼル・スタジアムで行われたロサンゼルス・エンゼルスとのオープン