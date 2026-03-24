ライブリーライフが展開するLAMA Storeは3月19日、災害時にも役立つ、消防士監修の「ソーラーモバイルバッテリー」をYahoo!ショッピング、楽天市場で発売した。価格は5980円。●防水・防塵・耐衝撃設計 ケーブルやLEDライトも内蔵し使いやすい新製品は、20年の現場経験を持つ元消防士で防災アドバイザーの鈴木早織さんが監修した、停電時や屋外避難でも使いやすい設計のモバイルバッテリー。電源が確保できない状況でも太陽