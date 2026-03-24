セルティックは３月22日、スコットランドリーグ第31節で、ダンディーに敵地で０−２と敗れた。首位ハーツとの差は５ポイントに広がり、宿敵レンジャーズに抜かれて３位に転落している。優勝を争うなかで手痛い黒星を喫したマーティン・オニール監督の采配は、試合後に議論となった。ケレチ・イヘアナチョの先発起用や、後半途中から日本代表MFの旗手怜央を右SBに移したことだ。『The Scottish Sun』紙によると、指揮官は英衛星