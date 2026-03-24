東南アジアではカフェチェーンが急成長しており、2023年には市場規模が約34億ドル（約5400億円）に達した。28年までは年平均で8％成長を達成すると見込まれている。そして東南アジアでは今、スターバックスや瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）といった米国や中国資本のカフェチェーンと、地元資本のチェーンがしのぎを削っている。香港誌の亜洲週刊が伝えた。逆風受けながらも戦線に踏みとどまるスターバックス世界最大規