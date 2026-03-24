名古屋市が夜の街で若者に居場所を提供している「夜カフェ」で23日、利用者の身の安全を守るための訓練が行われました。夜カフェは、繁華街の栄で若い女性に安全な居場所を提供する市の事業で、警察と合同で行った訓練は、家庭に問題を抱える女性の両親が、無理やり家に連れ戻そうと訪れた想定で行われました。訓練にはおよそ15人のスタッフらが参加し、利用者を移動させて安全を確保しながら110番通報をする手順を確認しま