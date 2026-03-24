「2025年の『オールスター後夜祭’25春』（TBS系）に白ビキニ姿でアシスタントを務めて注目を集めた五木ゆうりが、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）で雑誌初グラビアに挑戦。下乳全開の大胆なショットを公開している。【写真たくさん】同誌に続々！魅惑のマシュマロボディを見せた浜辺ゆりな6ページのグラビアはブレイクのきっかけとなった白いビキニや、メガネ姿など、素に近い表情を切り取っている。インタビューでは本人