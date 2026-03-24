日本プロ麻雀協会に所属する女流雀士の成海有紗が、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真たくさん】同誌に続々！魅惑のマシュマロボディを見せた浜辺ゆりな2月に同誌で披露した初グラビアが話題を呼び、未公開カットがアンコール掲載されている。“三倍満ボディ”の二つ名にふさわしい、魅惑のプロポーションを水着で見せつけており必見だ。同誌には、あまつまりな、加藤愛梨、蓬莱舞、五木ゆうり、浜辺ゆり