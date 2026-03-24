俳優の庄司浩平（26）がテレビ朝日ドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（4月24日スタート、金曜後11・15）で頼れる後輩となる。病で余命宣告される上に妻（桜井日奈子）の不倫を知ることになる、会社の先輩である主人公（白洲迅）を支える役どころ。「絶対に白洲さん演じる主人公をどうにかしてあげたいと思います」と高らかに宣言した。2020〜21年に放送されたスーパー戦隊シリーズ「魔進戦隊キラメイジャー」で俳優デビュー。昨年の