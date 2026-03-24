大相撲初場所を観戦される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝1月、東京・両国国技館1月の大相撲初場所は6年ぶりの天覧相撲となった。天皇、皇后両陛下と一緒に、長女愛子さまも星取表に記入しながら幕内後半の取組に見入られた。皇室と国技のゆかりは深く「ご一家は大相撲の長年の伝統を大切にされている」と側近は語る。（共同通信＝黒木和磨）▽高い関心「四本柱はいつなくなりましたか」。初場所8日目の1月18日。大入りと