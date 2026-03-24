グラビアで圧倒的な存在感と世界観を見せ続けるあまつまりなが、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に登場した。【写真】同誌では…魅惑のマシュマロボディを見せた浜辺ゆりな写真集に入りきれなかったという、アザーカットで構成。本人も「私の中にいる、いろいろなあまつまりなを表現できた」と語るだけあって、他の追随を許さない仕上がりになっている。必見だ。同誌には、加藤愛梨、蓬莱舞、五木ゆうり、成海