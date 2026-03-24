台湾でのU―18W杯に出場するメンバーを前に「全員にバントを指示する可能性がある。そのつもりで準備しろ」と20選手に訓示した。真剣勝負の世界大会はホームベースの踏み合い。パワーで対抗しようとしても、うまくはいかない。そう考えて編成した。監督を受けた以上、自分の考えは貫かせてもらう。大型選手を入れるべきだと考えるなら、そういうのが得意な監督にすればいいと割り切った。自主性を尊重するタイプの慶応や仙台育