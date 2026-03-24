イラン外務省の報道官は23日、国営メディアに対し「仲介国を通じて戦闘終結の交渉を求めるアメリカの要請を受け取った」と明かしました。一方で、「アメリカとは交渉を行っていない」として、トランプ大統領の主張を否定しました。こうしたなか、イスラエルのネタニヤフ首相は声明を出し、トランプ氏と協議したことを明かしたうえで、「トランプ大統領は、戦争の目標を合意によって実現できる可能性があると考えている」と述べまし