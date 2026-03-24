8月のパンパシフィック選手権(アメリカ・アーバイン)に臨む競泳日本代表に選出された大橋信選手が意気込みを語りました。大橋選手は22日まで行われた競泳日本選手権の平泳ぎで、50m・100m・200mで3冠を達成した17歳。同種目の3冠達成は小関也朱篤選手以来7大会ぶりとなりました。会見後の取材で多くの報道陣に囲まれた大橋選手。「初めてこんなに大きな取材に出たのですごく緊張しています」と初々しい様子を見せます。代表入りに