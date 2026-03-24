タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」の瀧脇笙古（24）と山本杏奈（28）が、CS放送フジテレビONE「プロ野球ニュース2026」（後11・00）の新MCに就任する。今年4月で地上波での番組誕生から50周年、CS放送開始から25周年を迎えるフジテレビ・プロ野球ニュース。これからの木曜日は、アイドル界きっての野球通である、瀧脇と山本のが隔週でMCを担当する。昭和・平成・令和を代表する総勢23