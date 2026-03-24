プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が開幕ローテ入りを明言しているドラフト3位ルーキーの山城京平投手。プロ入り後に衝撃を受けた選手について明かしました。亜細亜大から巨人への入団となった山城投手。春季キャンプから存在感を見せ、オープン戦では2登板で無失点としました。さらに先日のファーム登板でも、制球を乱す中でも5回無失点の粘投。阿部監督は「ローテーションに入るのは決まっている」とコメントしています。そんな山