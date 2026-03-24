「キャンプで投げていて、体重移動がスムーズにいっていないなとなった。シンプルに上げやすい場所で腕を上げて、（体重）移動しやすい場所で（体重）移動する考えでやっている結果で、前に戻ったかはわからないですけど、近くはなっているかなと思います」。1月の自主トレでは肘を下げたフォームに挑戦していたロッテ・本前郁也は、腕を振る位置は低いままだが、並進運動の部分が故障前に近い形に戻った。「これからスピー