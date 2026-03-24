【モデルプレス＝2026/03/24】俳優の白洲迅が主演、桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（毎週金曜 よる11：15〜深夜0：15／4月24日スタート）に、俳優の庄司浩平が出演することが発表された。【写真】BLで話題の26歳俳優、ファーベストからのぞく驚きの肉体美◆庄司浩平「余命3ヶ月のサレ夫」出演決定“余命3ヶ月のサレ夫”VS“モンスターと化したシタ妻”の心理戦が展開する本作で、