【モデルプレス＝2026/03/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古と山本杏奈が、CS放送フジテレビONEで放送される「プロ野球ニュース2026」（23時〜）の新MCに就任。木曜日に隔週で出演する。【写真】イコラブ人気メンバー「童話から出てきたお姫様みたい」ミニ衣装で美脚スラリ◆瀧脇笙古＆山本杏奈「プロ野球ニュース」新MC就任2026年4月で地上波での番組誕生から50周年、CS放送開始から25