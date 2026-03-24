ツヨカワ女子が群雄割拠「女王」の座を巡る、熱く、美しい戦いの幕が開いた。３月５日に初日を迎えた『ダイキンオーキッドレディス』からスタートした今季の女子ゴルフ国内ツアー。開幕戦では昨年の年間女王・佐久間朱莉（しゅり・23）が圧倒的な強さを見せ、優勝を果たした。スタートダッシュを決めた佐久間だが、２連覇への行く手を阻(はば)む次期ヒロイン候補は大勢いる。スポーツライターの 金明碰(キム・ミョンウ) 氏が