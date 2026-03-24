【モデルプレス＝2026/03/24】グラビアを中心に活動する2.5次元モデルのあまつまりなが、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙と巻頭グラビアに登場。ふんわりとした美しいボディを披露している。【写真】あまつまりな、美ボディ披露のビキニショット◆あまつまりな、美ボディ披露グラビアで圧倒的な存在感と世界観を見せ続けるあまつ。3月には写真集も発売され、その勢いは止まるところを知らない。今号は写真集『AS IF』（光