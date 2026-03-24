飼い主さんが宿題をしようとしたところ、目の前に猫さんがやってきて……。完璧な守備で鉄壁ガードする光景は、TikTokで197万回以上も再生され「大丈夫先生ゆるしてくれる」「だいぶ力強めでかわいいwww」「サボローより鉄壁なガードw」といった声が寄せられました！ 【動画：宿題をしようと手を動かしたら、ネコが……爆笑必至の『鉄壁のガード』】 宿題しようとしたら… TikTokアカウント「うちのま