【マクドナルド】から、春の訪れを告げるあのバーガーが登場。今年30周年のアニバーサリーイヤーを迎えたバーガーの進化版と、お祝いムードを盛り上げる新作スイーツをピックアップ。どちらも期間限定なので、気になる人は早めにチェックして。 とろ～りチーズで濃厚さとボリューム感がアップ 「チーズてりたま」 特製のゴマ付きバンズで