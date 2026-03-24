サッカーのThe KSLアストエンジ関西リーグは、4月11日に、2026年シーズンが開幕する。昨年の同リーグ1部で最終戦まで優勝争いを演じながら、得失点差わずか1で初優勝を逃したFC BASARA HYOGO（バサラ兵庫）にとっては、雪辱を期す舞台となる。サッカー元日本代表の岡崎慎司氏（39）が理事を務めるバサラ兵庫は、兵庫県を拠点に活動する総合型地域スポーツクラブ。将来的なJリーグ入りを目指すトップチームは昨年、着実な成長を