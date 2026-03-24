「健康寿命」や「ウェルビーイング」というワードがトレンドになるなど、健康ブームが続いています。一方で、流行とは一見逆行してみえる「デカ盛り」「クリーム◯倍」などの高カロリー・濃い味の“背徳グルメ”がたびたび話題となっています。今回は、なぜ今、“背徳グルメ”が注目されるのか、消費者のニーズや動向について、実際の商品をいくつか取り上げながら、販売する企業に話を聞きました。☆☆☆☆☆【ストレス社会でニー