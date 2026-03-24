神戸市在住の絵本作家・金澤麻由子さんが手がけた新作絵本の出版を記念した原画展が、4月9日から大阪市中央区のギャラリーで開かれる。3月1日に出版された絵本『めいちゃんのまほうのクッキー』（BL出版）では、父親の単身赴任をきっかけに、主人公の女の子が戸惑いながらも初めてクッキー作りに挑戦する物語を描いた。作中では、芦屋の洋菓子店「芦屋プールトゥジュール」代表の梶本莉佐さんが監修したクッキーのレシピも紹介