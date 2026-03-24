今日24日は九州から関東で気圧が低下するでしょう。名古屋や東京は影響が大きくなりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。25日(水)以降も気圧の低下する日が多いでしょう。この先1週間気圧のアップダウン大今日24日は九州から関東で気圧が低下するでしょう。那覇から大阪で影響度「中」、名古屋や東京で影響度「大」です。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、