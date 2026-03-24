俳優の庄司浩平が４月２４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）に出演することが２３日、分かった。原作は同名人気コミック。余命宣告された夫・葵（白洲迅）が、妻・美月（桜井日奈子）に愛人がいることを知り、息子の未来を守るために復讐（ふくしゅう）に突き進んていく姿を描いた“リベンジ・ラブサスペンス”。庄司は葵の会社の後輩で、公私ともに葵を支える一樹を演じる。