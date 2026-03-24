指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」（イコールラブ）の瀧脇笙古（しょうこ）と山本杏奈がフジテレビ「プロ野球ニュース」の木曜ＭＣに就任することが２４日、発表された。４月で地上波での番組誕生から５０周年、ＣＳ放送開始から２５周年を迎える同番組。アイドル界きっての野球通として知られる２人は昭和・平成・令和を代表する総勢２３人のレジェンド解説者と共に番組を盛り上げる。神奈川県出身