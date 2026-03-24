西武・栗山巧外野手（４２）と炭谷銀仁朗捕手（３８）の大ベテラン対談が実現した。今季限りでの引退を表明している栗山と、その背中を追い続けてきた炭谷。若き頃の思い出話から２００８年以来遠ざかっている日本一への思いまで、熱い気持ちをぶつけ合った。（取材・構成＝大中彩未）＊＊＊＊ーお互いをどのように呼ばれていますか。（炭谷）僕、栗山さん。（栗山）銀、銀仁朗。ー最初からですか？（栗）そうですね。