◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第３１回前編村田諒太元ＷＢＡ世界ミドル級スーパー王者の村田諒太（４０）は、２０１２年ロンドン五輪で金メダルを獲得し、プロ入り後も世界チャンピオンとなり、プロ、アマ両方で頂点を極めた日本ボクシング界では唯一の存在だ。リミット７２・５キロのミドル級（アマは７５キロ以下）は欧米、中南米の強豪がずらりと顔を並べ、世界的に最も層が厚いクラスとも表