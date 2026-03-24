移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、元夫の「墓参り」を明かした。２４日までにインスタグラムでを更新し、「３／１５はイベントも盛り盛りでした。こども達を早めに起こして、お墓参り。毎年お誕生日の朝はお墓参りがお決まり」と報告。３月１５日は、２０１８年に亡くなったプロ格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんの誕生日だった。ＭＡＬＩＡ．は山本さんとの間に１男１女をもうけている。「パ