プロ野球のルーツは、今からおよそ90年前に遡る。1936年2月5日、「日本職業野球連盟」が発足。7球団によって産声を上げた。【写真を見る】TBSテレビ「news23」に出演する猪狩弁護士だが、その歩みは順風満帆ではなかった。翌1937年に日中戦争が始まり、1941年には太平洋戦争が勃発。プロ野球は、国家総動員体制の中で翻弄され、やがて中断を余儀なくされていく。そして、敗戦――。瓦礫の中から、プロ野球は「平和の象徴」として再