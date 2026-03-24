北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝昨年8月、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は23日、国会に当たる最高人民会議で施政方針演説し「核保有国の地位」を堅持すると表明した。米国を念頭に、敵国との対決にも平和共存にも備えると説明。韓国については「最も敵対的な国として認定する」と述べた。国営メディアが24日報じた。22日に始まった同会議は23日に終了した。