卒業を迎える女子高生の間で流行っている「JKノート」。一体どんなノートで、何が描かれているのでしょうか？【写真を見る】卒業の新定番「JKノート」とは？令和の女子高生の思い出のカタチ【THE TIME,】 「JKノート」で思い出作り高校3年生に＜卒業までにやりたいこと＞を聞いてみると、「制服ディズニー」や「卒業旅行」の他に、多く出てきたのがー高3女子：「“JKノート”。クラスの女子全員やっている」“JKノート”とは