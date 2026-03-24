俳優庄司浩平（26）が、4月24日スタートのテレビ朝日系ドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（金曜午後11時15分）に、白洲迅（33）演じる主人公の後輩・岩崎一樹役で出演することが23日、分かった。累計1億ビュー超えコミックのドラマ化。余命宣告を受け、追い打ちをかけるように妻（桜井日奈子）の不倫が発覚した夫（白洲）が、息子の未来のため復讐（ふくしゅう）に突き進む姿を描く。岩崎は主人公の高坂葵を公私ともに支える“考えすぎ