韓国・ソウルの繁華街で23日夜、飲酒運転の車が歩道に突っ込み、日本人女性1人が重傷です。韓国メディアによりますと、23日午後7時10分ごろ、ソウル・弘大（ホンデ）の繁華街で車が歩道に突っ込み、日本人女性2人を含む4人が重軽傷を負いました。このうち日本人女性1人は足を挟まれるなどして重傷です。現場にいた日本人：バーンって思いきり音がして。人がひかれたと思い、怖くて近づけなかった。警察は、車を運転していた50代の