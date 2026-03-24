指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古（24）と山本杏奈（28）が、CSフジテレビONE「プロ野球ニュース2026」（公式戦が行われる日の午後11時から生放送）の木曜新CMに就任したことが23日、分かった。同番組は4月で地上波での番組誕生から50周年、CS放送開始から25周年を迎える。野球ファンでも知られる2人は、木曜に出演し、隔週でMCを担当する。昭和・平成・令和を代表する総勢23名