今永と千賀の状態は良いようだ(C)Getty ImagesMLBの開幕が間近となる中で、復活を目指す日本人投手のパフォーマンスに高い評価が送られている。メジャー公式サイト『MLB.com』が現地時間3月22日、全30球団のスプリングトレーニングを振り返る特集記事を配信。その中で、メッツの千賀滉大、カブスの今永昇太、それぞれのオープン戦での投球内容をフォーカスしており、シーズンでの活躍にも期待を寄せている。【動画】今永昇太が